Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачев заявив, що у РФ розглядають необхідність "евакуювати" росіян через те, що "на Заході росте русофобія".

Про це повідомляє російське пропагандистське агенство “РИА Новости”.

Косачев зауважив, що Росія має розробляти канали, завдяки яким росіян зможуть легально доставляти назад до РФ. Зокрема, це передбачатиме оформлення документів та надання громадянства.

За його словами, така необхідність виникла через те, що в країнах Заходу начебто “розквітає” так звана русофобія.

“І якщо раніше у західних країнах критикували керівництво Росії, то зараз русофобія йде за національною ознакою”, – додав Косачев.

При цьому, сенатор не згадав, що спровокувало так звану русофобію.