Про це йдеться у дописі Центру протидії дезінформації у Facebook.
У відомстві повідомили, що в окремих російських Telegram-каналах, які пишуть про війну Росії проти України, з’явилась інформація, що РФ отримала “точні і повні списки координат залізничних мостів” у західних областях України.
У цьому ж дописі росіяни зазначили, що “мостоповалу быть”.
Водночас у Центрі протидії дезінформації наголосили, що інформація щодо розташування залізничних мостів в Україні ніколи не була таємницею і вона знаходиться у вільному доступі.
Експерти відомства зауважили, що такі повідомлення можуть бути частиною інформаційно-психологічної інформації, спрямованої на нагнітання паніки серед українців.
Проте зважаючи на погрози росіян, атакувати іноземне озброєння яке відправляють Україні, повністю виключити можливість обстрілів залізничних мостів на заході України не можна.
- Нагадаємо, РФ відмовила на пропозицію генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гуттеріша про введення в Україні 4-денної Великодньої гуманітарної паузи або так званого “Великоднього перемир’я”.
- Також речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що 20 квітня, Москва передала Києву свій варіант мирного договору між державами.