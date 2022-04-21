Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про можливі обстріли залізничної інфраструктури у західних регіонах України.

Про це йдеться у дописі Центру протидії дезінформації у Facebook.

У відомстві повідомили, що в окремих російських Telegram-каналах, які пишуть про війну Росії проти України, з’явилась інформація, що РФ отримала “точні і повні списки координат залізничних мостів” у західних областях України.

У цьому ж дописі росіяни зазначили, що “мостоповалу быть”.

Водночас у Центрі протидії дезінформації наголосили, що інформація щодо розташування залізничних мостів в Україні ніколи не була таємницею і вона знаходиться у вільному доступі.

Експерти відомства зауважили, що такі повідомлення можуть бути частиною інформаційно-психологічної інформації, спрямованої на нагнітання паніки серед українців.

Проте зважаючи на погрози росіян, атакувати іноземне озброєння яке відправляють Україні, повністю виключити можливість обстрілів залізничних мостів на заході України не можна.