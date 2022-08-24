Про це повідомив Центр протидії дезінформації в Telegram.
У такий спосіб пропагандисти ведуть інформаційно-психологічні операції проти України.
“Рашистські Telegram-канали поширили “документ”, який нібито містить відомості про втрати, які за час війни з Росією зазнали українські військові. Зокрема, пропагандист зазначає про “загальні втрати – 131 014 осіб”, – йдеться в повідомленні.
Вказаний документ є фейковим, зокрема через помилки. У тексті зазначено багато росіянізмів, серед яких “інформації О загиблих”, “отриманих поранення”, “числяться (щодо Збройних сил)” тощо.
Також штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа. Це правило офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020).
Українців закликали перевіряти підозрілі “документи”. Подальше поширення неправдивої інформації тільки допомагає ворогові.
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