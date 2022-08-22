Про це повідомили на форумі “Захисники. Перекличка”.

Нині точна кількість загиблих від рук російських окупантів цивільних українців невідома. Загарбники спалюють тіла і влаштовують масові поховання на окупованих територіях.

“У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту – і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже дев’яти тисяч героїв, які загинули”, – заявив він.

Зазначимо, що втрати серед особового складу військовослужбовців держава зазвичай не розголошує. Річ у тім, що це інформація, яку не має знати ворог. Російські окупанти можуть використовувати дані для висновків, аналізу та планування.

Станом на ранок 22 серпня втрати серед окупаційних сил РФ становлять 45 400 військових.