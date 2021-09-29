Російське наглядове відомство (Роскомнагляд) звернулося до Google з вимогою розблокувати Youtube-канали пропагандистського Russia Today, інакше відеохостингу може загрожувати блокування.

Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

У повідомленні Роскомнагляду йдеться, що відомство направило в Google лист “з вимогою в максимально короткі терміни зняти всі обмеження з YouTube-каналів “RT DE” і “Der Fehlende Part”, що належать російському ЗМІ Russia Today”.

Також зазначається, що дії адміністрації Google нібито “порушують ключові принципи вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї і є актом цензури щодо російських ЗМІ”.

“У разі невиконання власником ресурсу попередження Роскомнагляду, законодавством передбачені заходи повного або часткового обмеження доступу”, – додали в відомстві.

Крім того, там нагадали про штрафи за “ігнорування власниками інтернет-ресурсів попереджень про порушення прав росіян в мережі”, включаючи “цензуру російських ЗМІ”. Вони можуть досягати 1 млн рублів, а при повторній відмові від виконання вимог – 3 млн рублів.

Напередодні YouTube видалив без можливості відновлення два німецьких канали російського державного телеканалу RT — RT DE і Der Fehlende Part (DFP). Представник YouTube повідомив, що RT порушив політику щодо дезінформації про COVID-19, що призвело до заборони розміщення публікацій протягом тижня. Тоді мовник використав другий канал, “Der Fehlende Part”, щоб уникнути заборони на завантаження.

“RT DE отримала попередження за завантаження вмісту, що порушує нашу політику дезінформації щодо COVID-19. Це призвело до призупинення їхніх прав на публікацію. Під час цього призупинення вони намагалися обійти застосування закону, використовуючи інший канал і в результаті обидва канали були припинені за порушення Умов використання YouTube”, — пояснив речник.

Нагадаємо, RT (раніше — Russia Today) — це російська державна мережна багатомовна телевізійна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з 2005 року, фінансується урядом Росії. Крім німецької мовить також англійською, арабською, іспанською та російською мовами.