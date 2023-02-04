Росія намагається інтегрувати тимчасово захоплені території України, проте це ніяк не вплине на хід війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, російські військові офіційно включили тимчасово окуповані території України до свого південного військового округу.

3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство “ТАСС” повідомило, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області переходять під командування штабу округу в Ростові-на-Дону.

У розвідці пояснили, що це сталося невдовзі після січневої заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення “самостійних угруповань військ” в Україні.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію.

“Проте навряд чи це якось вплине на перебіг війни проти України – зараз Росія розгортає сили з усіх російських військових округів під командуванням спеціального розгорнутого штабу”, – наголосили у британській розвідці.