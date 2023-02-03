Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Юсова в етері національному телемарафону.

За його словами, у лютому та березні очікуються дуже активні бойові дії. Андрій Юсов зазначив, що задача Путіна – захопити Донбас.

“Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів. Не рахуючи втрати в живій силі та техніці. Ворог пробує виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події. Українські Сили оборони не чекають, склавши руки”, – наголосив представник воєнної розвідки України.

Зазначимо, раніше Андрій Юсов вже повідомляв про те, що Україна перебуває напередодні нової фази на фронті: протягом лютого та березня відбуватимуться активні бойові дії.

Тоді він заявив, що майстерність і мотивація українських воїнів, техніка та озброєння – це те, що зрештою переламає перебіг наступальних дій Росії. Також він зазначив, що втрати ворога – набагато вищі, ніж в української армії.

“Кількість трупів та важкопоранених росіян рано чи пізно матимуть вплив у тому числі й на зазомбоване російське суспільство”, – підкреслив Юсов.

А також додав, що зараз посилюється міжнародна підтримка, і авіація була би логічним продовженням допомоги від міжнародних партнерів. Українські дрони та коптери у технічному плані кількісно та якісно випереджають техніку окупантів на полі бою. Трофейна бронетехніка ж, яку використовують Сили оборони України, співмірна з допомогою декількох держав (частина вже в бою, частина знаходиться у ремонті).

За його словами, санкційна політика – це процес, який потрібно постійно покращувати та вносити відповідні зміни. “Сподіваємося, що Іран та інші країни з неоднозначною позицією щодо режиму Путіна приймуть правильні рішення”, – наголосив Юсов.