Уряд Російської Федерації ухвалив рішення надіслати інвесторам 117 мільйонів доларів виплати відсотків за боргом, аби уникнути дефолту.

Про це повідомляє CNN.

Економічна ситуація у РФ – складна. Варто зазначити, що РФ використала для виплати боргу кошти, які надійшли із заморожених іноземних активів. Наразі вони перебувають під санкціями.

За словами міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, РФ виконала свої зобов’язання перед кредиторами, але “можливість чи неможливість виконання наших зобов’язань в іноземній валюті не залежить від нас”.

Не зрозуміло, чи отримають іноземні інвестори гроші.

Нагадаємо, що 16 березня РФ мала виплатити відсотки за облігаціями на суму 117 мільйонів доларів, але їхня невиплата чи оплата у рублях призведе до потенційної хвилі дефолтів.