Про це повідомляє пресслужба компанії.

У компанії зазначили, якщо торги зупиняються на 10 і більше торгових днів поспіль, власники облігацій мають право вимагати погасити їхні цінні папери за номінальною вартістю разом з нарахованими відсотками. Своєю чергою, це вже може статися 16 березня.

У VK мають намір розпочати перемовини з власниками облігацій, аби погодити рішення для розв’язання питання. Водночас у компанії зізнались, що такі переговори будуть успішними.

“Якщо компанія не виплатить відповідну суму основного боргу за облігаціями протягом трьох днів з дати настання терміну платежу або не виплатить відсотки протягом 14 днів, настане “подія дефолту”, – наголосили у заяві.