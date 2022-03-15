VK Company Limited повідомила про можливі наслідки припинення торгів глобальними депозитарними розписками ("НДР") на звичайні акції Компанії. Торги НДР VK на Лондонській фондовій біржі були припинені біржею 3 березня 2022 року. Наразі немає інформації про те, чи відновляться торги паперами компанії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У компанії зазначили, якщо торги зупиняються на 10 і більше торгових днів поспіль, власники облігацій мають право вимагати погасити їхні цінні папери за номінальною вартістю разом з нарахованими відсотками. Своєю чергою, це вже може статися 16 березня.

У VK мають намір розпочати перемовини з власниками облігацій, аби погодити рішення для розв’язання питання. Водночас у компанії зізнались, що такі переговори будуть успішними.