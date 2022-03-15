Про це повідомляє пресслужба компанії.
У компанії зазначили, якщо торги зупиняються на 10 і більше торгових днів поспіль, власники облігацій мають право вимагати погасити їхні цінні папери за номінальною вартістю разом з нарахованими відсотками. Своєю чергою, це вже може статися 16 березня.
У VK мають намір розпочати перемовини з власниками облігацій, аби погодити рішення для розв’язання питання. Водночас у компанії зізнались, що такі переговори будуть успішними.
“Якщо компанія не виплатить відповідну суму основного боргу за облігаціями протягом трьох днів з дати настання терміну платежу або не виплатить відсотки протягом 14 днів, настане “подія дефолту”, – наголосили у заяві.
- Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що долучаться до західних санкцій проти РФ через напад на Україну. Тепер РФ не зможе обходити обмеження через цю країну.
- Стало відомо, що для РФ може настати дефолт вже завтра. 16 березня РФ має виплатити відсотки за облігаціями на суму 117 млн доларів, але їхня невиплата чи оплата у рублях призведе до потенційної хвилі дефолтів.
- Раніше український телеведучий Дмитро Комаров звернувся до росіян, зокрема блогерів-мільйонників, котрі, об’єднавшись ще декілька тижнів тому, могли змінити майбутнє своєї країни. Проте навіть не спробували цього зробити. Результат цього – повернення до СРСР, у ще гіршому випадку – кінець РФ, яку забере з собою на той світ їхній “голий король”.
- Раніше стало відомо, що Китай вирішив не постачати авіакомпаніям РФ запчастини для літаків. Заява з’явилась після того, як Boeing і Airbus припинили постачання компонентів.