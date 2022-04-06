Росфінмоніторинг вніс українського журналіста Дмитра Гордона до так званого рєестру "екстремістів та терористів" через його антиросійську та антивоєнну позицію.

Відповідне рішення опубліковано у пресслужбі російського відомства.

Як відомо, Слідчий комітет РФ раніше порушив проти Гордона кримінальну справу, звинувативши у “публічних закликах до розв’язання агресивної війни” та у поширенні “неправдивої інформації” про російську армію.

Причиною цього у відомстві назвали виступ журналіста у телеефірі із закликом розв’язати проти РФ “війну з використанням ядерної зброї”. Там, як заявили російські слідчі Гордон озвучував “явно неправдиву інформацію” та закликав до “нищення росіян”.

Наразі рахунки Дмитра Гордона в РФ (якщо такі є) наразі погрожують закрити.