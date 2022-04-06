Відповідне рішення опубліковано у пресслужбі російського відомства.
Як відомо, Слідчий комітет РФ раніше порушив проти Гордона кримінальну справу, звинувативши у “публічних закликах до розв’язання агресивної війни” та у поширенні “неправдивої інформації” про російську армію.
Причиною цього у відомстві назвали виступ журналіста у телеефірі із закликом розв’язати проти РФ “війну з використанням ядерної зброї”. Там, як заявили російські слідчі Гордон озвучував “явно неправдиву інформацію” та закликав до “нищення росіян”.
Наразі рахунки Дмитра Гордона в РФ (якщо такі є) наразі погрожують закрити.
- Нагадаємо, 6 березня оголошено про нові санкції проти російських фінансових установ, а також деяких осіб, зокрема й дорослих доньок Путіна, а також дружини та доньки міністра закордонних справ РФ.
- Священник Православної церкви України Нестор Назаров після виявлення воєнних злочинів російських солдатів на Київщині закликав українців згадати історію та нагадав, що росіяни вчиняють геноцид українського народу вже не одне століття.