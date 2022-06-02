У Росії поховали російського генерал-майора у відставці, льотчика-аса Канамата Боташова. Офіційно деталі його смерті не розкриваються, але повідомлялося, що він загинув в українському небі.

Про це розповіло прокремлівське видання “РИА Новости“.

Льотчика поховали у Карачаєво-Черкесії РФ. Проросійське видання написано, що він “героїчно загинув”, але не пояснило, як саме.

Російська служба BBC з посиланням на трьох його колишніх підлеглих заявляла, що він міг загинути 22 травня над Луганською областю. Того дня ЗСУ збили російський штурмовик Су-25, а пілот не встиг катапультуватися.

За словами одного з його товаришів, Боташов виконував бойове завдання на Су-25. Зазначимо, що Канамат Боташов мав найвищий рівень російського льотчика-снайпера та перебував у відставці. 63-річний чоловік мав посаду командира авіаційного полку.

Видання припустило, що залучення льотчика такого рівня свідчить або про брак висококласних фахівців, або про надскладні завдання. Міноборони РФ зазначало, що підготовка такого фахівця займає 10-12 років і коштує приблизно 8 млн доларів.