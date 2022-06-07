Російське Міністерство закордонних справ заявило про санкції проти 61 американця. До списку увійшли, зокрема, працівники Держдепу США, а також керівники низки компаній.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN із посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

Зазначається, що санкції торкнулися керівників низки корпорацій, медіа та рейтингових агентств, авіа- та суднобудівних компаній. Зокрема, обмеження запровадили проти певних працівників державного департаменту США, які нібито причетні до “розповсюдження фейків про російські кібератаки”.

МЗС РФ зауважує, що обмеження стали відповіддю на санкції США проти російських політичних і громадських діячів та представників бізнесу, які постійно розширюються.

Зокрема, РФ запровадила санкції проти міністра фінансів Джанет Єллен, торгового представника Кетрін Тай та керівника Офісу координації санкцій Джеймса О’Брайена.

Відомо, що в травні РФ запровадила обмеження проти 963 громадян США, зокрема, президента Джо Байдена та держсекретаря Ентоні Блінкена.