Санкції проти РФ вплинули на те, що на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Через зупинку експорту та низький попит усередині країни частина підприємств перебуває на межі закриття.

Про це повідомило проросійське видання “Комерсант“.

Завантаження на частині заводів впало до 30% потужності. До ЕС практично перестав надходити необроблений свинець через логістичні труднощі та міжбанківські розрахунки на тлі санкцій. Постачання остаточно заборонять у межах п’ятого санкційного пакета ЄС з 10 липня.

Виробники повинні отримувати спеціальну ліцензію, аби вивозити свинець до інших країн з 16 травня по 15 листопада 2022 року. Проте жодне підприємство не отримало ліцензії, а Мінпромторг РФ не повідомив, коли вони з’являться. Наразі заводи шукають нових замовників у Східному регіоні, але чому затримують ліцензії їм не відповідають.

Цього року РФ не очікує нестачу свинцю. Попит на сировину для акумуляторів автомобілів впав майже наполовину, а сама промисловість фактично зупинилася.

Експерт-аналітик ІПЕМ Анастасія Смольникова заявила, що перспективним покупцем може стати Китай. Країна купує майже 90% свинцевих концентратів, що виробляються в Росії. Однак основні заводи знаходяться у центральній частині РФ, тому можуть виникнути логістичні труднощі.