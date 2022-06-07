Про це повідомило проросійське видання “Комерсант“.
Завантаження на частині заводів впало до 30% потужності. До ЕС практично перестав надходити необроблений свинець через логістичні труднощі та міжбанківські розрахунки на тлі санкцій. Постачання остаточно заборонять у межах п’ятого санкційного пакета ЄС з 10 липня.
Виробники повинні отримувати спеціальну ліцензію, аби вивозити свинець до інших країн з 16 травня по 15 листопада 2022 року. Проте жодне підприємство не отримало ліцензії, а Мінпромторг РФ не повідомив, коли вони з’являться. Наразі заводи шукають нових замовників у Східному регіоні, але чому затримують ліцензії їм не відповідають.
Цього року РФ не очікує нестачу свинцю. Попит на сировину для акумуляторів автомобілів впав майже наполовину, а сама промисловість фактично зупинилася.
Експерт-аналітик ІПЕМ Анастасія Смольникова заявила, що перспективним покупцем може стати Китай. Країна купує майже 90% свинцевих концентратів, що виробляються в Росії. Однак основні заводи знаходяться у центральній частині РФ, тому можуть виникнути логістичні труднощі.
- Нагадаємо, японські урядовці заявили, що заморозять активи ще двох російських банків — Кредитного банку Москви та “Россельхозбанка”, а також додали до санкційного списку білоруський “Білінвестбанк”.
- Індія веде переговори про те, щоби подвоїти імпорт російської нафти, оскільки прагне брати її зі знижками від “Роснефти”.