Протягом минулої доби ворог декілька разів завдавав ударів по території Очакова на Миколаївщині з артилерії. Внаслідок ворожої атаки є постраждала особа.

Джерело: Миколаївська ОВА.

Вчора, 23 травня, об 11:00, 12:58, 14:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Внаслідок чого одна людина постраждала.

Окупанти пошкодили та частково зруйнували приватні будинки, автівку, об’єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. За даними місцевої влади, наразі все відновили.

Крім того, о 20:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Втім, постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли, як запевнили в ОВА, відносно спокійно.