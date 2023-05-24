Джерело: Миколаївська ОВА.
Вчора, 23 травня, об 11:00, 12:58, 14:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Внаслідок чого одна людина постраждала.
Окупанти пошкодили та частково зруйнували приватні будинки, автівку, об’єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. За даними місцевої влади, наразі все відновили.
Крім того, о 20:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Втім, постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли, як запевнили в ОВА, відносно спокійно.
- Протягом 23 травня російські війська здійснили 64 обстріли, випустивши по Херсонщині 271 снаряд з важкої артилерії, “Градів”, танків та БпЛА.
- Верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що країни Євросоюзу вже надали Україні 220 тисяч артилерійських снарядів та 1300 ракет.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що вперше з грудня 2022 року у вечірньому зведенні не згадувалось про бої у місті Бахмут на донеччині.