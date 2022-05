Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

“Протягом перших трьох місяців своєї “спеціальної військової операції” Росія, ймовірно, зазнала такої ж кількості загиблих, як і Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані”, – наголошують в розвідці Сполученого Королівства.

Поєднання поганої тактики низького рівня, обмеженого повітряного прикриття, відсутності гнучкості та командного підходу, який готовий посилити невдачі та повторити помилки, призвело до такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбас.

Експерти з розвідки покладають надії на зростання невдоволення з боку російського суспільства у зв’язку з постійним зростанням втрат живої сили:

“Російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат під час воєн вибору. Оскільки втрати в Україні продовжуватимуть зростати, вони будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною та бажання громадськості озвучити її можуть зростати”, – заявляють у розвідці.

