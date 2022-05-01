Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
Оновлення закону, які прийняли “у зв’язку з недружніми діями Європейського Союзу” стосується власників дипломатичних паспортів, членів офіційних делегацій, національних і регіональних урядів та парламентів, конституційних і верховних судів, а також журналістів.
Обмеження стосуватимуться громадян країн-членів ЄС, а також Данії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.
- Нагадаємо, уряд та приватні компанії Фінляндії готується повністю припинити споживання російського газу в травні.
- Міжнародний журнал про моду, красу, здоров’я та стосунки ELLE у своєму матеріалі про візит відомої голлівудської акторки та представниці ООН Анджеліни Джолі до Львова цілеспрямовано не вживає слово “Україна”.