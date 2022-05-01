Президент держави-терориста РФ Володимир Путін підписав указ про зупинення спрощеної процедури видачі російських віз для окремих категорій громадян Європейського Союзу.

Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Оновлення закону, які прийняли “у зв’язку з недружніми діями Європейського Союзу” стосується власників дипломатичних паспортів, членів офіційних делегацій, національних і регіональних урядів та парламентів, конституційних і верховних судів, а також журналістів.

Обмеження стосуватимуться громадян країн-членів ЄС, а також Данії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.