Рідкісне видання коміксу, в якому вперше зʼявився Супермен, було продане за рекордну ціну – 3,25 млн доларів.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Комікс був випущений у 1938 році й продавався тоді за 10 центів. Тепер же випуск Action Comics #1 став найціннішим коміксом у світі.

Він вважається “початком жанру супергероїв”. У коміксі, зокрема, розповідається про історію походження Супермена: як він потрапив на Землю і став Кларком Кентом.

Екземпляр коміксу було продано через онлайн-аукціон ComicConnect.com приватній особі (ім’я не розголошується) за 3,25 млн доларів.

Хоча в 1938 році було надруковано сотні тисяч примірників коміксу, експерти вважають, що сьогодні існує тільки близько 100.

Як повідомив головний операційний директор ComicConnect.com Вінсент Зурзоло, продана копія — одна з найкраще збережених, інформує агентство АР.

Результат продажу перевершив попередній рекорд для коміксу, встановлений на аукціоні в 2014 році за ще одну копію (тоді екземпляр був проданий за 3,2 млн доларів).