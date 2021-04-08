Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Комікс був випущений у 1938 році й продавався тоді за 10 центів. Тепер же випуск Action Comics #1 став найціннішим коміксом у світі.
Він вважається “початком жанру супергероїв”. У коміксі, зокрема, розповідається про історію походження Супермена: як він потрапив на Землю і став Кларком Кентом.
Екземпляр коміксу було продано через онлайн-аукціон ComicConnect.com приватній особі (ім’я не розголошується) за 3,25 млн доларів.
Хоча в 1938 році було надруковано сотні тисяч примірників коміксу, експерти вважають, що сьогодні існує тільки близько 100.
Як повідомив головний операційний директор ComicConnect.com Вінсент Зурзоло, продана копія — одна з найкраще збережених, інформує агентство АР.
Результат продажу перевершив попередній рекорд для коміксу, встановлений на аукціоні в 2014 році за ще одну копію (тоді екземпляр був проданий за 3,2 млн доларів).
- Раніше нерозпакована копія оригінальної відеогри Super Mario Bros. була продана на аукціоні за рекордні $660 тисяч.
- Автопортрет людиноподібного робота Софії продали на аукціоні в форматі NFT за 688 тисяч доларів.