Пандемія коронавірусу COVID-19 спричинила сплеск тривожності та серйозних депресивних розладів у всьому світі, насамперед серед жінок та молоді.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному вченими з Університету Квінсленду, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За словами дослідників, молодь страждає через те, що через закриття шкіл вони не могли спілкуватися з друзями, а чимало жінок виявилися в епіцентрі хатньої роботи й зіткнулися з підвищеним ризиком домашнього насильства.

Зокрема, дослідження зафіксувало 76 мільйонів додаткових випадків тривожних розладів і 53 мільйони серйозних депресивних розладів у міру поширення COVID-19 у 2020 році.

“На жаль, з багатьох причин жінки завжди більше страждали від соціальних і економічних наслідків пандемії. Додаткові обов’язки по догляду та домашньому господарству, як правило, лягають на жінок. Жінки також частіше стають жертвами домашнього насильства, яке посилюється на різних етапах пандемії”, – сказала співавтор дослідження Алізе Феррарі.

Дослідження було засноване на 48 наукових роботах з усього світу, проведених раніше, та об’єднало їх результати в метааналіз для кількісної оцінки поширеності психічних розладів у 204 країнах і територіях у 2020 році.

Було виявлено, що число випадків великого депресивного розладу збільшилося на 28% до 246 мільйонів випадків у порівнянні з приблизно 193 мільйонами випадків, якби пандемії не було.

Водночас кількість випадків тривожності збільшилося на 26% до 374 мільйони випадків у порівнянні з 298 мільйонами без пандемії.