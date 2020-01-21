Генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив у посольства США в Україні надати кадри на конкурсну комісію до Офісу генпрокурора.

Про це повідомляють #Букви.

Так, з листа, який є в розпорядженні редакції, випливає, що посольство США в Україні надало Рябошапці, на його прохання, чотири кандидатури для кадрової комісії: Дмитра Котляра, Михайла Камсиєва, Євгенія Грушовця і Ганну Рожкову.

Однак лише один з них — Котляр — увійшов до комісії з відбору керівного складу органів прокуратури.

Фото: #БуквиНаразі #Букви намагаються отримати коментар щодо цієї інформації від Офісу генпрокурора.