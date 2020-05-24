Поруч із тілом загиблого в Києві народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра") був знайдений пістолет.

Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора.

“За попередніми даними, 23 травня о 18:29 в одному з офісних приміщень Києва прибиральниця виявила у вбиральні без ознак життя народного депутата України Валерія Давиденка із вогнепальним пораненням голови. Поруч із тілом знайдено пістолет”, – сказано в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Огляд здійснюється за участю представників прокуратури міста Києва та Офісу генерального прокурора.

Тривають першочергові слідчі дії для з’ясування обставин трагічного інциденту.

У прес-службі підтвердили, що за фактом загибелі нардепа було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

“Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі Головного управління Нацполіції в м. Києві за процесуального керівництва прокуратури міста Києва”, – уточнили в прес-службі.

Валерій Давиденко на дострокових парламентських виборах в 2014 році пройшов до Парламенту по одномандатному виборчому округу №208 від Всеукраїнського аграрного об’єднання “Заступ”.

У 2019 він був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по 208 округу (Чернігівська область). Був членом депутатської групи “Довіра”.

Входив до складу комітету ВР з питань економічного розвитку.