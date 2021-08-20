Рада національної безпеки і оборони доручила провести аудит об'єктів, що підпадають під закон про охорону культурної спадщини, та відновити садибу Барбана в Києві.

Про це йшлося на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Як сповіщалося, 19 серпня у центрі Києва почали розбирати садибу Барбана. Міністерство культури та інформполітики видавало припис про заборону будівництва на цій ділянці, але вони, повідомляє відомство, були проігноровані столичною владою. Згодом очільник міністерства Олександр Ткаченко заявив, що те, що сталося, “жах і сором” та звинуватив мера Віталія Кличка у тому, що “Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс”.

За словами речника президента Сергія Никифорова, РНБО доручила відновити будівлю і надати оцінку матеріальних збитків.

“З огляду на те, що сталося із садибою Барбана, Рада нацбезпеки та оборони ухвалила кілька рішень. По-перше, дати оцінку руйнації садиби Барбана. Якщо там є який кримінальний елемент, то відповідно почати розслідування. По-друге, відновити зруйновану пам’ятку. І це рішення Ради Нацбезпеки й оборони, які стосуються різних рівнів: і поліції, і КМДА, і уряду, і місцевих рад по інших регіонах. Підготувати аудит усіх архітектурних цінностей по всій території України”, – розповів він.

Раніше сьогодні мер Києва сповістив, що його викликали на засідання Ради національної безпеки і оборони, але він не відвідав його, оскільки перебував на Чернігівщині з офіційним візитом.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що метою запрошення мера було обговорення ситуації із забудовою і збереженням архітектурної спадщини.

“Ми отримали лист міністра культури пана Ткаченка. Він попросив підняти питання руйнування традиційного історичного середовища Києва. Ми запросили голову КМДА пана Кличка, щоб могли з ним поспілкуватися з цього питання. На превеликий жаль, він з нам поки що невідомих причин не зміг бути на засіданні РНБО. Тому розгляд відбувався за його відсутності. Думаю, що наступного разу в нього знайдеться час. Тут нічого лячного немає”, — сказав він.

Данілов також підтвердив, що було доручено зайнятися відновленням зруйнованої будівлі.

“Є питання сьогодні юридичне, щоб те, що було зруйноване, було повернено до первісного вигляду”, — сказав він, не конкретизуючи, чи йдеться тільки про садибу Барбана.

Також він підтвердив, що було дано доручення провести аудит культурної спадщини по всій країні.

“Останнім часом наша столиця перетворюється з історичного поважного міста зі спадщиною ЮНЕСКО на забудову, яка є неконтрольованою і небезпечною. З цього питання прийнято протокольне доручення. Йдеться не тільки про Київ, а і про всі місцеві адміністрації. Провести перевірку об’єктів, що підпадають під закон про охорону культурної спадщини“, — сказав секретар РНБО.

Реакція Кличка на руйнування садиби Барбана

Віталій Кличко зазначив, що на звернення місцевих мешканців, які виступали проти забудови, міська влада скликала комісію щодо цього питання, але представники забудовника проігнорували засідання.

Він звинуватив поліцію в бездіяльності та дорікнув Мінкульту через те, що відомство погодило будівництво на місці садиби.