Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
Згідно з рішенням РНБО від 16 липня, санкції було запроваджено проти компаній Wildberries у Росії, Україні, Казахстані, Білорусі, Киргизії, Польщі та Вірменії.
Керівники компанії так само опинилися у санкційному списку. Це:
- Тетяна Бакальчук — гендиректорка Wildberries.
- Владислав Бакальчук — співвласник Wildberries;
- Андрій Ревяшко — директор з розвитку інформаційних технологій ІТ Wildberries;
- Олексій Кузменко — керівник напряму “книги” Wildberries.
Зауважимо, Тетяна Бакальчук — найбагатша жінка Російської Федерації. Її статки оцінюють у понад $13 млрд (станом на квітень 2021 року).
Щодо магазину було застосовано такі заходи як блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, блокування сайту www.wildberries.ru, заборона на встановлення ділових контактів тощо.
До зазначених вище осіб застосовано блокування активів, заборону на встановлення ділових контактів тощо.
Санкції запроваджено на три роки.
- Як відомо, у вересні в Україні запрацював великий російський маркетплейс Wildberries. Він встиг обурити українців асортиментом товарів і зображенням Путіна, радянською символікою та російською пропагандою. Зокрема, Wildberries пропонував на продаж футболки із зображенням російського президента Путіна, товари із забороненою в Україні радянською символікою або пропагандистськими гаслами країни-агресора Росії.
- Незабаром Кабінет Міністрів доручив розробити пропозиції щодо запровадження санкцій проти російських онлайнових сервісів, які пропонують продукцію виробництва РФ, заборонену в нашій країні.