Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження санкцій. У список потрапив російський онлайн-рітейлер Wildberries.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО від 16 липня, санкції було запроваджено проти компаній Wildberries у Росії, Україні, Казахстані, Білорусі, Киргизії, Польщі та Вірменії.

Керівники компанії так само опинилися у санкційному списку. Це:

Тетяна Бакальчук — гендиректорка Wildberries.

Владислав Бакальчук — співвласник Wildberries;

Андрій Ревяшко — директор з розвитку інформаційних технологій ІТ Wildberries;

Олексій Кузменко — керівник напряму “книги” Wildberries.

Зауважимо, Тетяна Бакальчук — найбагатша жінка Російської Федерації. Її статки оцінюють у понад $13 млрд (станом на квітень 2021 року).

Щодо магазину було застосовано такі заходи як блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, блокування сайту www.wildberries.ru, заборона на встановлення ділових контактів тощо.

До зазначених вище осіб застосовано блокування активів, заборону на встановлення ділових контактів тощо.

Санкції запроваджено на три роки.