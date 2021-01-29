Про це пише The Verge.
“Починаючи з завтрашнього дня ми плануємо дозволити обмежену покупку цих цінних паперів. Ми продовжимо стежити за ситуацією і при необхідності можемо внести корективи”, – йдеться в заяві компанії.
При цьому не уточнюється, наскільки обмеженими будуть покупки для GameStop та інших обмежених акцій.
У четвер вранці Robinhood обмежила покупки GameStop та інших акцій, які були доведені до незвично високих цін в результаті скоординованої діяльності. Рішення обмежити покупки викликало значну негативну реакцію, і кілька комітетів Конгресу вже пообіцяли провести розслідування після цієї дії.
Рішення обмежити покупку акцій вийшло далеко за рамки Robinhood, коли E-Trade, Interactive Brokers, Apex Holdings та інші постачальники теж відмовилися реєструвати замовлення на акції.
У своїй заяві Robinhood наголосила, що рішення про припинення покупок було прийнято через внутрішні ризики для компанії, а не у відповідь на зовнішній тиск з боку інших фінансових суб’єктів.
- Магазини мережі GameStop у період пандемії в основному залишалися зачинені, відповідно вони отримали величезні збитки, але на біржі їхні акції з якоїсь причини різко пішли вгору.