Американська компанія, що надає фінансові послуги, Robinhood Markets з п'ятниці, 29 січня, дозволить відновити покупки по заблокованих позиціях, таких як GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia, "в обмеженому обсязі".

Про це пише The Verge.

“Починаючи з завтрашнього дня ми плануємо дозволити обмежену покупку цих цінних паперів. Ми продовжимо стежити за ситуацією і при необхідності можемо внести корективи”, – йдеться в заяві компанії.

При цьому не уточнюється, наскільки обмеженими будуть покупки для GameStop та інших обмежених акцій.

У четвер вранці Robinhood обмежила покупки GameStop та інших акцій, які були доведені до незвично високих цін в результаті скоординованої діяльності. Рішення обмежити покупки викликало значну негативну реакцію, і кілька комітетів Конгресу вже пообіцяли провести розслідування після цієї дії.

Рішення обмежити покупку акцій вийшло далеко за рамки Robinhood, коли E-Trade, Interactive Brokers, Apex Holdings та інші постачальники теж відмовилися реєструвати замовлення на акції.

У своїй заяві Robinhood наголосила, що рішення про припинення покупок було прийнято через внутрішні ризики для компанії, а не у відповідь на зовнішній тиск з боку інших фінансових суб’єктів.