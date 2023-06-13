Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що робоча група у Верховній Раді з питань вирішення проблем військовослужбовців узгодила правки щодо поранених.

Джерело: пресслужба “Європейської солідарності”.

Як повідомляється, протягом лікування в медзакладі поранені доотримуватимуть 100 тисяч, на період реабілітації ця сума становить 12 тисяч гривень. Також узгоджено рішення, що військові частини зможуть брати на баланс машини з правостороннім кермом.

“Європейську Солідарність” в групі представляють Петро Порошенко і я. Поінформували колег про наші останні візити до Херсону і також добилися законодавчого вирішення проблеми зарахування в штат військових підрозділів (посмертно) тих, хто загинув при виконанні бойового завдання, але ще не встиг отримати відповідні документи про таке зарахування. Мова йде про героїв Бузкового Гаю в Херсоні, розстріляних окупантами та інших добровольців”, – зауважує Геращенко.

Також посадовиця додала, що засідання робочої групи відбулося сьогодні. “Тепер поправки затвердить комітет нацбезпеки – й далі голосування в залі на найближчий сесії”, – резюмує співголова фракції “ЄС”.

Нагадаємо, що під час виступу у Верховній Раді, Петро Порошенко закликав депутатів негайно розглянути пакет законів, що стосуються підтримки військових.

“У мене запитання – а де законопроект про 30 тисяч військовим? А де законопроект, який ми проголосували про поранених? А де врешті решт законопроект про вшанування жертв Бузкового гаю?”

Він підкреслив необхідність завершити роботу в робочій групі та проголосувати за ці законопроєкти негайно.