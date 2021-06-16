Робота Верховної Ради вже другий день заблокована поправками до законопроєкту "щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про законопроєкт № 4107, який розглядається в другому читанні.

Його ініціаторами є нардепи від “Слуги народу” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук.

До законопроєкту було подано 539 поправок. Протягом двох годин у вівторок, 15 червня, і в середу, 16 червня, народні обранці встигли розглянути 434 поправки.

Із них 230 голосами “за” нардепи підтримали лише поправку віцеспікерки Олени Кондратюк: стосовно встановлення посадових окладів керівництва та членів Національної ради відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Всі інші поправки не були підтримані.

Законопроєкт №4107 відновлює як проведення конкурсів на посади членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення (зупинені через карантин), так і можливість здійснення повноцінної ліцензійної діяльності Нацради.

Документ також детально регламентує порядок призначення та звільнення членів Нацради президентом і парламентом; збільшує посадові оклади членів та голови Нацради тощо.

Варто зазначити, що “слуги народу” напередодні хотіли відтермінувати розгляд законопроєкту №4107 аби внести до нього поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови для фільмів та серіалів із 16 липня цього року. Проте це зробити не вдалося.