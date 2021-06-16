Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про законопроєкт № 4107, який розглядається в другому читанні.

Його ініціаторами є нардепи від “Слуги народу” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук.

До законопроєкту було подано 539 поправок. Протягом двох годин у вівторок, 15 червня, і в середу, 16 червня, народні обранці встигли розглянути 434 поправки.

Із них 230 голосами “за” нардепи підтримали лише поправку віцеспікерки Олени Кондратюк: стосовно встановлення посадових окладів керівництва та членів Національної ради відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Всі інші поправки не були підтримані.

Верховна Рада 16 червня

Законопроєкт №4107 відновлює як проведення конкурсів на посади членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення (зупинені через карантин), так і можливість здійснення повноцінної ліцензійної діяльності Нацради.

Документ також детально регламентує порядок призначення та звільнення членів Нацради президентом і парламентом; збільшує посадові оклади членів та голови Нацради тощо.

Варто зазначити, що “слуги народу” напередодні хотіли відтермінувати розгляд законопроєкту №4107 аби внести до нього поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови для фільмів та серіалів із 16 липня цього року. Проте це зробити не вдалося.

Верховна Рада 16 червня

Верховна Рада 16 червня

Верховна Рада 16 червня

Верховна Рада 16 червня

Верховна Рада 16 червня

Верховна Рада 16 червня

Фото: #Букви