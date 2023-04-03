Німецький рокгурт Scorpions сподівається виступити з "концертом миру" на Майдані Незалежності у Києві після завершення повномасштабної війни.

Про це сповіщає Berliner Kurier.

“Після закінчення війни, сподіваюся, ми зможемо організувати концерт миру на Майдані в Києві”, – наголосив вокаліст гурту Клаус Майне.

За його словами, через російську війну на території Україні гурт скасував усі заплановані в Росії концерти . “Це неможливо, щоб ми знову виступали в Росії. Точно не в найближчому майбутньому”, – додав Майне.

Також соліст Scorpions розповів, що гурт змінив текст пісні “Wind Of Change” (“Вітер змін”), в якому раніше романтизувалася Росія. Саундтрек зазнав змін на знак солідарності з Україною. За словами Майне, після початку повномасштабного вторгнення гурт одностайно вирішив, що далі не зможе грати пісню в тому вигляді, якою вона була.

Крім того, вокаліст гурту додав, що, попри застереження щодо ескалації війни, зараз не можна послабляти підтримку України: “Тому що те, що прийде потім, може бути гіршим за те, що є зараз”.