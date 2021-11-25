Про це повідомляють #Букви.
Коли: початок о 22:00.
Гра відбудеться на “Стадіо Олімпіко” в Римі.
Де дивитися онлайн: Megogo, “Volia TV”.
Головний арбітр: Іштван Ковач.
Гру п’ятого туру групового етапу Ліги Конференцій в котрій луганська «Зоря» зустрінеться на виїзді з італійською «Ромою» у прямому ефірі покаже сервіс https://t.co/h3JvN2UYFQ.
Гра відбудеться у четвер 25 листопада і стартує о 22 годині за Києвом. pic.twitter.com/drEmk603Gx
— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 23, 2021
Команди між собою зустрічалися у 2-му турі цього турніру. “Зоря” програла з рахунком 0:3.
“Зоря” наразі є єдиною українською командою, яка зберігає шанси на плей-офф раунд єврокубків.
- 24 листопада донецький “Шахтар” у виїзному поєдинку зіграло з міланським “Інтером” у межах 5-го туру Ліги чемпіонів.