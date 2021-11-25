Сьогодні в Італії "Зоря" зіграє проти "Роми" черговий матч в груповому етапі Ліги конференцій.

Про це повідомляють #Букви.

Коли: початок о 22:00.

Гра відбудеться на “Стадіо Олімпіко” в Римі.

Де дивитися онлайн: Megogo, “Volia TV”.

Головний арбітр: Іштван Ковач.

Гру п’ятого туру групового етапу Ліги Конференцій в котрій луганська «Зоря» зустрінеться на виїзді з італійською «Ромою» у прямому ефірі покаже сервіс https://t.co/h3JvN2UYFQ. Гра відбудеться у четвер 25 листопада і стартує о 22 годині за Києвом. pic.twitter.com/drEmk603Gx — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 23, 2021

Команди між собою зустрічалися у 2-му турі цього турніру. “Зоря” програла з рахунком 0:3.

“Зоря” наразі є єдиною українською командою, яка зберігає шанси на плей-офф раунд єврокубків.