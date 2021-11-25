Про це повідомляють #Букви.

Коли: початок о 22:00.

Гра відбудеться на “Стадіо Олімпіко” в Римі.

Де дивитися онлайн: Megogo, “Volia TV”.

Головний арбітр: Іштван Ковач.

Команди між собою зустрічалися у 2-му турі цього турніру. “Зоря” програла з рахунком 0:3.

“Зоря” наразі є єдиною українською командою, яка зберігає шанси на плей-офф раунд єврокубків.

  • 24 листопада донецький “Шахтар” у виїзному поєдинку зіграло з міланським “Інтером” у межах 5-го туру Ліги чемпіонів.