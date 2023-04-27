Відповідно до секретних документів США - котрі були "злиті" в інтернет - Росія намагається залучити ще сотні тисяч чоловіків для війни проти України, не викликаючи гніву серед громадян. Однак такі плани Кремля викликають побоювання серед інших посадовців РФ, оскільки країна стикається з дедалі більшою нестачею робочої сили.

Про це повідомляє The Washington Post.

У середині лютого президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію “тихо” мобілізувати ще 400 000 чоловіків протягом року, для продовження війни проти України.

У документі, класифікованому як щоденне оновлення розвідки ЦРУ, вказується, що інформація була заснована на “звіті сигнальної розвідки”, тобто вона була отримана шляхом перехоплення або прослуховування комунікацій російських військових.

Оскільки російсько-українська війна триває і РФ ще далека від досягнення своїх цілей – окупувати Україну – російська армія потребує посилення тим паче на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ.

За оцінками західної розвідки, 24 лютого 2022 року РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну з чисельність у 150 000 військових.

Під час “часткової мобілізації” осінню 2022 року було призвано ще понад 300 000 осіб. Ще 50 000 найманців воюють у складі ПВК “Вагнер”.

Також є невідома кількість чоловіків, примусово призваних у так званих “Л/ДНР”, а також менших добровольчих підрозділів. Згідно з оприлюдненими документами, за оцінками Сполучених Штатів, Росія вже втратила від 189 500 до 223 000 армійців, серед яких близько 43 000 вбитими.

Росія публічно не озвучувала кількість військових, які воюють проти України та свої втрати. Однак різні оцінки свідчать, що серед близько 500 000 військових, розгорнутих протягом 15 місяців, близько половини залишаються у строю.

Проте з минулого літа РФ не досягла значних територіальних здобутків, атому, ймовірно, їй потрібно ще більше арійців, аби досягти цілей і повністю окупувати Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області, яку восени минулого року незаконно анексували.

Однак потреба у додаткових солдатах може викликати гнів громадськості і подальшу дестабілізацію економіки РФ, яка вже перебуває під тиском світових санкцій.

Минулої осені часткова мобілізація призвела до масового відтоку чоловіків бойового віку, виснаживши як робочу силу, так і призовні резерви.

Щоб захистити Путіна від негативної реакції та спрямувати будь-яке суспільне невдоволення від Кремля, нинішні плани передбачають залучення регіональних губернаторів для організації кампаній вербування та продовження залучення людей з російських в’язниць, згідно з іншим документом розвідки США, який було оприлюднено.

“Відчутне політичне небажання оголосити подальшу мобілізацію для поповнення втрат російських військових в Україні спонукає високопосадовців розглядати менш централізовані стратегії для боротьби з нестачею персоналу”, — йдеться в документі від 17 лютого.

Відтоді російський уряд вжив величезних зусиль із децентралізованого набору кадрів, включаючи регіональні кампанії, започатковані цього місяця, які закликали чоловіків продовжувати військову кар’єру як солдатів-контрактників, а також випущену минулого тижня телевізійну рекламу, яка зображує військову службу як шлях до слави і втечі від буденної роботи.

Окрім мети залучити 400 000 осіб для участі у війні цього року, в оновленому звіті ЦРУ говориться, що чиновники російського міністерства оборони “повідомляли про підтриманий Путіним план” залучити понад 415 000 військовослужбовців за контрактом у 2023 році.

Ця цифра, ймовірно, є частиною публічно оголошеного плану міністра оборони РФ Сергія Шойгу збільшити Збройні сили до 1,5 мільйона з 1,15 мільйона до 2026 року. Згідно з планом, солдати-контрактники повинні складати майже половину всього персоналу.

У вересні, коли востаннє РФ публічно оголосила кількість своїх військових, убитих в Україні, Шойгу сказав, що загинуло 5937 осіб, і ця цифра, на думку західних офіційних осіб, є сильно заниженою. Але витік документів США також свідчить про те, що міністерство оборони РФ, можливо, недооцінює свої результати навіть у спілкуванні з іншими державними установами.

В одному документі стверджується, що Федеральна служба безпеки Росії, або ФСБ, наприкінці лютого поставила під сумнів внутрішні військові оцінки, стверджуючи, що вони не згадують про загибель солдатів, які воюють із нерегулярними формуваннями, зокрема ПВК “Вагнер”. Згідно з документом, ФСБ стверджувала, що “фактична кількість поранених і вбитих росіян наближається до 110 тисяч”.

Найближча мета Росії полягає в тому, щоб залучити 415 000 військовослужбовців за контрактом, з яких “300 000 будуть служити резервом, а 115 000 сформують нові підрозділи або поповнять неукомплектовані підрозділи, виходячи з поточних оцінок того, що російські сили в Україні мали дефіцит у 50 000 військовослужбовців і 40 000 резервних військ”, – йдеться в документі.

У документі говориться, що проти цього плану виступили деякі російські посадовці, стурбовані можливим впливом на цивільну робочу силу.

Згідно з попередженнями Центрального банку та аналізом, опублікованим цього тижня Інститутом економічної політики імені Гайдара, головним економічним дослідницьким центром, Росія стикається з найбільшою нестачею робочої сили за понад 20 років через війну в Україні, а бізнес намагається знайти кваліфікованих працівників. в Росії.

Однак попри побоювання фахівців з економіки, у Росії триває кампанія спроб призову чи вербування нових армійців.

Минулого тижня російські законодавці спішно прийняли закон, який дозволяє електронні повістки, що робить майже неможливим для чоловіків законне уникнення призову.

Такий крок викликав думки, що Росія готується до оголошення мобілізації, однак поки що намагання призвати чоловік до армії залишаються менш помітними.

У новій телевізійній рекламі, випущеній минулого тижня, військові закликають “справжніх чоловіків” проявити себе, приєднавшись до війни в Україні. 45-секундний кліп із темно-синіми кольорами був відредагований, щоб виглядати як трейлер фільму, і показує трьох нудьгуючих росіян, зображених нещасними на нібито приземлених роботах: таксист, охоронець магазину та фітнес-тренер.

“Це той захисник, яким ти мріяв стати?” — запитує реклама, переходячи до охоронця, який стоїть біля турнікета продуктового магазину. “Невже в цьому твоя сила?”.

Наступний напис з’являється, коли тренер допомагає клієнту підняти вагу. “Це шлях, яким ви хотіли йти?” Потім в рекламі показано, як водій таксі збирає кілька зім’ятих купюр у пасажира.

Тоді всі троє уявляють себе на полі бою, споряджені та марширують крізь густий туман із суворими виразами на обличчях, з гвинтівкою в руках, а фоном грає драматична музика. “Ти мужик, тож будь мужиком, служи в армії за контрактом!”, – говорить голос за кадром.

Ролик розкриває групи, на які Кремль і військові найбільше націлені: чоловіки бойового віку з сімей із низьким рівнем доходу, яких вони сподіваються заманити в Україну за місячну зарплату близько 2500 доларів США — приблизно в чотири рази більше середнього по країні.

У Москві, Пермі, Єкатеринбурзі та інших містах з’явилися стенди з розповсюдженням армійських брошур “Контрактна служба – гідне майбутнє”, а також вуличні банери з контактними даними місцевих комісаріатів. Тим часом дружні до Кремля ЗМІ безперервно крутять інтерв’ю з солдатами чи їхніми гордими родичами, зображуючи військових як героїв.

Кремль також подвоїв цифрову пропаганду, яка поширюється через найпопулярніші онлайн-портали Росії. Є таргетована реклама у соцмережі ВКонтакте. Багато проурядових каналів у додатку для обміну повідомленнями Telegram також публікують дописи про військову службу.

Нещодавно влада принаймні в 15 регіонах виступила із заявами в місцевих ЗМІ, вихваляючи переваги військової кар’єри.

Путін чинив опір будь-якій централізованій мобілізації протягом місяців, навіть якщо його війська в Україні зазнавали постійних поразок і значних втрат. У вересні він нарешті оголосив про “часткову мобілізацію”, попри попередні обіцянки, що масового призову не буде.

Ця новина викликала паніку, і десятки тисяч росіян втекли за кордон. Зусилля щодо призову в армію перетворилися на піар-катастрофу на тлі скарг, що погано навчених і погано оснащених чоловіків поспішно кинули в бій. До листопада офіційні особи заявили, що ціль у 300 000 було досягнуто, але Путін так і не підписав указ про припинення програми призову, утворивши юридичну лазівку, яка дозволила б відновити призов у ​​будь-який момент.