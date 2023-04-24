Зазначено, що росіяни йдуть двома шляхами.

Перший, через військкомати і це стосується мігрантів, які стали новоспеченими власниками російського паспорта. Практично відразу після отримання паспорта вони отримують повістку і вже під час спілкування з комісаром отримують погрози, що їх позбавлять громадянства, якщо ті не уникатимуть мобілізації.

Другий, стосується тих, хто ще не отримав паспорт. Їм обіцяють отримання громадянство в найкоротші терміни, якщо ті підуть до лав ЗС РФ. Водночас якщо ті відмовляють – погроза депортації.

Як пояснили в ЦНС, одна з причин такого рішення – це невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих. Мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації.