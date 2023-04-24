Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначено, що росіяни йдуть двома шляхами.
Перший, через військкомати і це стосується мігрантів, які стали новоспеченими власниками російського паспорта. Практично відразу після отримання паспорта вони отримують повістку і вже під час спілкування з комісаром отримують погрози, що їх позбавлять громадянства, якщо ті не уникатимуть мобілізації.
Другий, стосується тих, хто ще не отримав паспорт. Їм обіцяють отримання громадянство в найкоротші терміни, якщо ті підуть до лав ЗС РФ. Водночас якщо ті відмовляють – погроза депортації.
Як пояснили в ЦНС, одна з причин такого рішення – це невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих. Мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації.
- Російські загарбники вимагають від мешканців лівого берега Херсонської області, які проживають вздовж Дніпра, залишити регіон.
- Російські загарбники посилили перевірки цивільних мешканців у тимчасово окупованому Енергодарі, аби знайти так званих “диверсантів”.
- Російські загарбники готуються до проведення мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.