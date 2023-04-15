Для поповнення втрат у живій силі, у Російській Федерації поводять кампанію з підтримки мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у вечірньому зведенні.

Так, аби популяризувати військову службу, як пишуть військові, використовуються усі доступні методи.

Зокрема, своїм громадянам керівництво Росії обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет. Водночас пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідного змісту у громадських місцях. Останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі.

Нагадаємо, що 14 квітня президент РФ Володимир Путін підписав закон, прирівнявши електронні повістки до паперових, а також запровадив створення реєстру для військовозобов’язаних росіян.

Згідно з законом передбачається створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого будуть займатися військові комісаріати. Там зберігатимуться особисті дані військовозобов’язаного. Зокрема, йдеться про місце проживання, місце перебування, місце роботи, відомості про стан здоров’я тощо.