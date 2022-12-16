Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
“Росіянам потрібна така масованість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх ракет досягала цілей. Усі їхні мішені сьогодні — цивільні, і це переважно енергетика й обʼєкти теплопостачання”, — розповів президент України.
Також він закликав представників обласної й місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності та співпрацювати з бізнесом.
Зеленський відзначив роботу 96-ї зенітної ракетної бригади, яка прикриває небо Київської області, а також 17-ї окремої танкової та 46-ї окремої аеромобільної бригад, що відбивають спроби росіян закріпитись у Бахмуті: “Слава всім нашим воїнам, які героїчно відбивають усі намагання російських найманців закріпитися в Бахмуті! 17-та окрема танкова бригада, 46-та окрема аеромобільна бригада — слава вам, хлопці!” — додав президент.
- В “Укренерго” заявили, що скасували дію надзвичайної ситуації в енергосистемі України через масовану атаку РФ.
- За попередніми даними, під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіяни випустили по території України 76 ракет. З них 60 було збито силами ППО.