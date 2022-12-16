Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіянам ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів, а українцям "вистачить цілеспрямованості, щоби й після цих ударів повертати своє".

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

“Росіянам потрібна така масованість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх ракет досягала цілей. Усі їхні мішені сьогодні — цивільні, і це переважно енергетика й обʼєкти теплопостачання”, — розповів президент України.

Також він закликав представників обласної й місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності та співпрацювати з бізнесом.

Зеленський відзначив роботу 96-ї зенітної ракетної бригади, яка прикриває небо Київської області, а також 17-ї окремої танкової та 46-ї окремої аеромобільної бригад, що відбивають спроби росіян закріпитись у Бахмуті: “Слава всім нашим воїнам, які героїчно відбивають усі намагання російських найманців закріпитися в Бахмуті! 17-та окрема танкова бригада, 46-та окрема аеромобільна бригада — слава вам, хлопці!” — додав президент.