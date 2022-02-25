Про це повідомляють #Букви.

За словами очевидців, вибухи чути на Лівому березі Києва та у центрі. Зокрема, над Банковою пролунало щонайменше 5 вибухів.

Антон Геращенко вважає, що це були або балістичні, або крилаті ракети.

У Позняках від вибухів тріснуло скло на станції метро.

Протиповітряна оборона збиває ракети.