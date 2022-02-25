Про це повідомляють #Букви.
За словами очевидців, вибухи чути на Лівому березі Києва та у центрі. Зокрема, над Банковою пролунало щонайменше 5 вибухів.
Антон Геращенко вважає, що це були або балістичні, або крилаті ракети.
У Позняках від вибухів тріснуло скло на станції метро.
Протиповітряна оборона збиває ракети.
ППО Києва зустріла ракети окупантів: https://t.co/j14Bpy0HH2 pic.twitter.com/Vig21j6kO6
— Букви (@Bykvu) February 25, 2022
- Нагадаємо, глава Сумської обласної державної адміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький заявив, що військова техніка росіян направилася з Сум до Києва.