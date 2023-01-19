Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Наприкінці грудня 2022 року танки Т-14 “Армата” були розміщені на полігоні на півдні Росії, на якому, як вважається, розгортають війська РФ перед відправлення в Україну.
Танки з’явились після того, як державні російські ЗМІ стверджували, що Т-14 готуються до розгортання. Однак досі невідомо, чи дійсно РФ почала використовувати ці танки на полі бою проти України.
Водночас у британській розвідці вважають, що застосування цих танків у бою проти України стане ризиком для РФ.
“Одинадцять років розробки програми супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про проблеми з виробництвом. Додатковим викликом для Росії є налагодження свого логістичного ланцюга для Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки”, – наголосили у розвідці.
Тому, резюмували розвідники, як Росія почне використовувати на полі бою танки Т-14 “Армата”, то, ймовірно, лише у пропагандистських цілях.
“Їх, ймовірно, виготовлено лише декілька десятків, тому командири навряд чи довірятимуть танку у бою”, – наголосили розвідники.
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