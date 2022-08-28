Росія майже на 140 тисяч осіб планує збільшити чисельність своїх збройних сил з метою компенсувати кількість ліквідованих або травмованих на війні своїх військових.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

25 серпня 2022 року Адміністрація президента Росії видала указ президента, яким збільшила встановлену чисельність збройних сил Росії до 1 150 628 осіб, тобто майже на 140 тис. Для цього уряду країни доручено виділити додаткові кошти.

У розвідці зазначають, що залишається незрозумілим, чи намагатиметься Росія заповнити ці збільшені асигнування шляхом найму більшої кількості солдатів/контрактників/добровольців, чи шляхом збільшення річних планових показників для призову.

Проте, в МО Великої Британії зауважили, що в будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні.

Мотивацією таких дій вважають великі втрати військ РФ у російсько-українській війні:

“Це тому, що Росія втратила десятки тисяч військових; дуже мало нових контрактників набирається; і призовники технічно не зобов’язані служити за межами території Росії”, – зауважили в Міністерстві оборони Великої Британії.