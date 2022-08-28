Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
25 серпня 2022 року Адміністрація президента Росії видала указ президента, яким збільшила встановлену чисельність збройних сил Росії до 1 150 628 осіб, тобто майже на 140 тис. Для цього уряду країни доручено виділити додаткові кошти.
У розвідці зазначають, що залишається незрозумілим, чи намагатиметься Росія заповнити ці збільшені асигнування шляхом найму більшої кількості солдатів/контрактників/добровольців, чи шляхом збільшення річних планових показників для призову.
Проте, в МО Великої Британії зауважили, що в будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні.
Мотивацією таких дій вважають великі втрати військ РФ у російсько-українській війні:
“Це тому, що Росія втратила десятки тисяч військових; дуже мало нових контрактників набирається; і призовники технічно не зобов’язані служити за межами території Росії”, – зауважили в Міністерстві оборони Великої Британії.
- Збройні сили України протягом останньої доби ліквідували близько 250 російських загарбників. Тепер кількість убитих окупантів становить 46 750 осіб.
- РФ планує розгорнути додаткові добровольчі батальйони задля зміни становища на Півдні та Сході. Проте, Інститут вивчення війни сумнівається в ефективності цієї ініціативи, попри новішу зброю.
- Розпочалася сто вісімдесят шоста доба протистояння повномасштабному російському вторгненню.На Бахмутському напрямку вогневого впливу із танків, ствольної артилерії та РСЗВ зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве, також ворожа авіація завдала удару біля Кодеми.