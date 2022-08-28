Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

25 серпня 2022 року Адміністрація президента Росії видала указ президента, яким збільшила встановлену чисельність збройних сил Росії до 1 150 628 осіб, тобто майже на 140 тис. Для цього уряду країни доручено виділити додаткові кошти.

У розвідці зазначають, що залишається незрозумілим, чи намагатиметься Росія заповнити ці збільшені асигнування шляхом найму більшої кількості солдатів/контрактників/добровольців, чи шляхом збільшення річних планових показників для призову.

Проте, в МО Великої Британії зауважили, що в будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні.

Мотивацією таких дій вважають великі втрати військ РФ у російсько-українській війні:

“Це тому, що Росія втратила десятки тисяч військових; дуже мало нових контрактників набирається; і призовники технічно не зобов’язані служити за межами території Росії”, – зауважили в Міністерстві оборони Великої Британії.