Росія вже декілька разів змінювала дату захоплення Бахмута на Донеччині. Та попри постійні невдачі, Кремль продовжує перекидати до міста ще більше солдатів, аби отримати хоч якийсь результат до Дня перемоги 9 травня.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Щороку 9 травня Росія святкує перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, і президент РФ Володимир Путін використовував це свято, щоб підвищити свій імідж сильної людини протягом десятиліть свого перебування при владі.

Але цього року святкування будуть дещо приглушеними: Путін скасував паради в російських Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, і в окупованому Росією Криму через міркування безпеки.

Оскільки вже понад рік триває повномасштабна війна РФ проти України, а жодних ознак неминучої перемоги Росії немає, Путін намагається виграти битву за Бахмут, аби представити росіянам хоч щось.

Але США підрахували, що з грудня в Україні було вбито 20 000 російських солдатів і ще 80 000 отримали поранення. Україна сповнена рішучості позбавити Путіна будь-якого позитивного піару, а українські сили продовжують важкі бої за Бахмут.

“Окупанти вже можуть претендувати на рекорд Гіннеса за частотою зміни термінів. Після того, як 1 травня не вийшло, його перенесли на 9 травня”, – сказав речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий, маючи на увазі спроби Росії взяти Бахмут.

Хоча Росія, як повідомляється , контролює більшу частину Бахмута, Череватий сказав, що Україна все ще утримує західну частину міста і що шляхи постачання відкриті.

Попри те, що росіяни кидають більше солдатів на їхні позиції, у ЗСУ кажуть, що вони утримують лінію та навіть спромоглися повернути частину території.

“Не дивлячись на значні втрати противника, в бій постійно вриваються нові штурмові групи ПВК “Вагнер”, бійці інших приватних компаній і десантники. Але взяти місто під контроль ворогу не вдається. На окремих ділянках міста противник контратакував наші підрозділи та залишив деякі позиції”, – йдеться в повідомленні командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що “з грудня, за нашими оцінками, Росія зазнала понад 100 000 втрат, зокрема понад 20 000 убитих у бойових діях” . Посилаючись на “справді приголомшливі” цифри, Кірбі сказав, що з убитих майже половина належала до пов’язаної з Кремлем ПВК “Вагнер”, найманців, “більшість з яких були російськими ув’язненими, яких кинули до бойових дій у Бахмуті”. Водночас втрати України Кірбі відмовився коментувати.

“Спроба Росії здійснити зимовий наступ на Донбасі в основному через Бахмут провалилася”, — сказав він.

За даними дослідницького центру “Інститут вивчення війни”, деякі російські позиції в Бахмуті вразливі для контратак і для України можуть бути можливості прорвати їх.

Минулого тижня фінансист і керівник вагнерівців Євген Пригожин погрожував вивести свої війська з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям, повідомляє ISW, цитуючи інтерв’ю Пригожина пов’язаному з Кремлем військовому блогеру .

За словами Пригожина, бійцям “Вагнера” потрібно буде “організовано відійти або залишитися і померти”, якщо ситуація негайно не покращиться.

Та навіть якщо росіяни таки візьмуть Бахмут, битва триватиме, оскільки Україна встановлює нові оборонні позиції за межами центру міста.

“Відразу за Бахмутом чекають нові рубежі нашої оборони. Війна переміститься з міських умов у поле”, – повідомили в Telegram 46-а аеромобільна бригада ЗСУ, яка воює в Бахмуті.