Амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія має намір знищити Україну та "повністю стерти її з карти світу".

Про це повідомляє Sky News.

Томас-Грінфілд заявила Раді Безпеки ООН, що з’являється все більше ознак того, що Кремль закладає основу для спроби анексії всіх східних українських областей Донецької та Луганської, а також південних Херсонської та Запорізької областей “з метою проведення фіктивних референдумів або указів про приєднання до Росії”.

Вона додала, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров “навіть заявив, що це воєнна мета Росії”.

Ці коментарі прозвучали після того, як пан Лавров сказав держсекретарю США Ентоні Блінкену, що “безперервне накачування” зброєю США і НАТО ЗСУ лише “продовжило агонію та конфлікт, збільшуючи втрати”.