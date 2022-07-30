Про це повідомляє Sky News.
Томас-Грінфілд заявила Раді Безпеки ООН, що з’являється все більше ознак того, що Кремль закладає основу для спроби анексії всіх східних українських областей Донецької та Луганської, а також південних Херсонської та Запорізької областей “з метою проведення фіктивних референдумів або указів про приєднання до Росії”.
Вона додала, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров “навіть заявив, що це воєнна мета Росії”.
Ці коментарі прозвучали після того, як пан Лавров сказав держсекретарю США Ентоні Блінкену, що “безперервне накачування” зброєю США і НАТО ЗСУ лише “продовжило агонію та конфлікт, збільшуючи втрати”.
- Нагадаємо, 29 липня Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше розмовляв із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим після того, як Москва почала повномасштабну війну в Україні наприкінці лютого. Дзвінок тривав близько 25 хвилин.
- Росія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області. Відповідні дані зафіксував супутник. На знімках, які є у розпорядженні журналістів, видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області РФ.