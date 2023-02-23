Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Зазначається, що протягом останніх 48 годин важкі бої тривають навколо Бахмута – міста, яке ЗСУ продовжують утримувати тижнями, попри постійні атаки російських окупантів.
Окрім цього, потужного обстрілу з боку військ РФ зазнав Вугледар.
“Існує реалістична ймовірність того, що Росія готується до ще одного наступу в цьому районі, попри дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року”, – мовиться у звіті.
Британські розвідники нагадали, що за наступ на Вуглегірському напрямку відповідає східна група військ РФ.
Її командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.
Однак навряд чи у Мурадова є ударна сила, здатна здійснити прорив, резюмували у британській розвідці.
- Російські окупаційні війська, ймовірно, зазнають політичного тиску на тлі наближення річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.
- На Бахмутському напрямку українські прикордонники відбили чергову хвилю атак російських загарбників, зокрема ліквідували чотирьох найманців приватної військової компанії “Вагнер”.