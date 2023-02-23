Британські розвідники зауважили, що існує висока імовірність того, що війська РФ знову спробують здійснити наступ на Вугледар (Донецька область), навіть попри те, що раніше зазнали невдачі на цьому напрямку.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом останніх 48 годин важкі бої тривають навколо Бахмута – міста, яке ЗСУ продовжують утримувати тижнями, попри постійні атаки російських окупантів.

Окрім цього, потужного обстрілу з боку військ РФ зазнав Вугледар.

“Існує реалістична ймовірність того, що Росія готується до ще одного наступу в цьому районі, попри дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року”, – мовиться у звіті.

Британські розвідники нагадали, що за наступ на Вуглегірському напрямку відповідає східна група військ РФ.

Її командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.

Однак навряд чи у Мурадова є ударна сила, здатна здійснити прорив, резюмували у британській розвідці.