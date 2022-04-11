Триває сорок сьома доба російсько-української війни. Противник продовжує готуватися до відновлення наступу на Слобожанському напрямку. Також Генштаб не виключає провокацій дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова.

Про це інформує пресслужба Генерального Штабу в Facebook.

Метою провокацій в окупованому Росією Придністров’ї є ймовірна спроба звинуватити Україну в агресії проти сусідньої держави – Молдови.

Також противник з метою порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій може продовжити удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їх знищення або виведення з ладу.

На Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.

На Донецькому напрямку ворог намагається взяти під контроль населені пункти Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка.

Також тривають зусилля зі встановлення повного контролю над містом Маріуполь – у місті за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу “Азовсталь” та морського порту.

На території Донецької та Луганської областей українські військові протягом минулої доби відбили чотири атаки ворога, знищили п’ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.