Про це повідомило Israelinfo.

Видання зазначило, що йдеться про 24 винищувачі. Israelinfo посилається на дані західної розвідки стосовно того, що техніка спочатку призначалася Єгипту.

Раніше Сполучені Штати Америки наполягали, щоб Каїр відмовився від угоди. Відтоді росіяни шукали нових покупців для літаків. Москва вирішила продати їх Ірану після того, як держава почала постачати країні-агресору дрони.

За даними розвідки, нині триває підготовка іранських льотчиків на нових машинах повним ходом.

Мала ймовірність того, що Кремль зупиниться через попередження Ізраїлю про те, що посилення військової співпраці з Іраном підштовхне Єрусалим до постачання озброєнь Україні. Поки Ізраїль утримувався від цього попри тиск США та всередині країни.

Раніше глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія закупила в Ірану 1700 дронів-камікадзе. Москва зараз отримує їх партіями. Поки Тегеран не відправляв РФ балістичні ракети, але Москва прагне їх придбати.