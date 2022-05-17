У Росії Верховний суд розгляне справу про признання українського полку "Азов" терористами. Це може унеможливити обмін захисників Маріуполя.

Про це повідомляє Interfax з посиланням на Мін’юст Росії.

Зазначається, що російський генпрокурор звернувся до верховного суду з проханням визнати український полк “Азов” терористичною організацією. Засідання заплановане на 26 травня.

Британське видання The Guardian зауважує, що таким чином загарбники намагаються унеможливити обмін захисників Маріуполя.

Зазначається, що Москва вважає “Азов” нібито винуватцем “антиросійського націоналізму”, щоби мати підґрунтя “захищати” російськомовне населення України.

Зокрема, спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що бійці “Азову” є начебто “нацистськими злочинцями”, яких не слід вносити до списків обміну полоненими.