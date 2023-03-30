Про це повідомило Vocea Basarabiei.
Мая Санду зазначила, що вона має докази спроб РФ підірвати та повалити владу.
“Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад, у випадку з Білоруссю”, — сказала вона.
Глава держави нагадала як президент РФ Володимир Путін заявив про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.
“Ви бачили нещодавні заяви Кремля про те, що вони розмістять ядерну зброю на території Білорусі. Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Проте сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян і тому її не можна використовувати так, як використало б проросійське керівництво”, — додала Санду.
- У Молдові журналісти-розслідувачі разом з виданнями ще десяти країн ЄС і США дізналися, яку стратегію впливу хотів використовувати Кремль щодо Молдови. Його розробили у Москві близько двох років тому під назвою “Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова”.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що найкращим способом захисту Молдови від нападу Росії є допомога у захисті України.