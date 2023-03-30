Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в її країні. Вона зазначила, що Москва хоче використати територію країни у війні проти України, як нині Білорусь.

Про це повідомило Vocea Basarabiei.

Мая Санду зазначила, що вона має докази спроб РФ підірвати та повалити владу.

“Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад, у випадку з Білоруссю”, — сказала вона.