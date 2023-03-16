Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що найкращим способом захисту Молдови від нападу Росії є допомога у захисті України.

Про це інформує Reuters.

У відповідь на запитання журналістів, чи планує Велика Британія надавати військову підтримку Молдові, Клеверлі сказав: “Ми твердо віримо, що один із найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу – це допомогти українцям захиститися від Росії”.

У виданні зазначили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну прозахідний уряд Молдови та його союзники побоюються, що Молдова, яка межує з Україною, може бути втягнута у конфлікт. Натомість в Росії заявляють, що йдеться про необґрунтовану “русофобію”.

Зауважимо, що у січні цього року Молдова звернулася до союзників із проханням зміцнити її можливості протиповітряної оборони на тлі широкомасштабної війни Росії проти України.

“Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також розраховуємо отримати декілька з них”, – заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю Reuters.

Також вона зазначила, що військовий бюджет країни збільшено, і що уряд веде переговори з ЄС про системи протиповітряної оборони, також веде перемовини на двосторонній основі з союзниками. Вона сказала, що відчуває, що країна в безпеці, враховуючи опір України Росії.

Варто зауважити, що Молдова звинуватила Москву в спробі використати свій вплив на сепаратистський рух, у переважно російськомовному Придністров’ї, щоб дестабілізувати решту переважно румуномовної країни. Санду заявила, що те, що вона назвала дестабілізуючими зусиллями, поки що не вдалось, і що жодна зі сторін не хоче конфлікту.

“Росія дійсно намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалити уряд, парламент і президентство. І це не означає, що вона здалася, але поки що нам вдалося зберегти стабільність”, – підсумувала президентка Молдови.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Молдови 14 січня повідомило, що після чергової масованої ракетної атаки РФ по Україні на території Молдови було виявлено уламки ракети.

Своєю чергою, у Кремлі назвали відносини Росії з Молдовою “дуже напруженими”, і звинуватили лідерів країни у “проведенні антиросійської програми” через тиждень після того, як Кишинів заявив, що завадив спробі державного перевороту проросійськими силами.

На початку лютого парламент Молдови затвердив новий прозахідний уряд. Попередня адміністрація пішла у відставку після місяців політичних та економічних скандалів.

Новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Доріном Речаном пообіцяв прямувати проєвропейським шляхом, а також закликав до демілітаризації Придністров’я – підтримуваного Москвою сепаратистського регіону, який межує з Україною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія діє “відповідально” щодо так званих “миротворчих сил”, які вона розмістила в сепаратистському регіоні, і застеріг Молдову від подальшого розпалювання ситуації.

“Наші відносини з Молдовою і без того дуже напружені, – сказав Пєсков журналістам. – Керівництво завжди акцентує на всьому антиросійському, скочується в антиросійську істерику”.

Президентка Молдови Майя Санду, а також президент України Володимир Зеленський раніше зауважили, що у них є розвіддані, які свідчать про плани Росії здійснити державний переворот, аби “повалити” владу Молдови та посіяти хаос у колишній радянській республіці. Проте Росія заперечила ці заяви.