Про це повідомили у розслідуванні Центру “Досьє” та RISE (Молдова).
Розслідувачі наголосили, що Росія намагалася реалізовувати низку пунктів з документа останніми роками. Спроби можна було побачити у публічному наративі деяких орієнтованих на російські політсили.
Вважається, що документ готували в Управління з прикордонної співпраці Кремля зі спецслужбами та Генштабом. Зокрема там розробляли плани щодо поглинання Білорусі до 2030 року.
Журналісти отримали документ від джерела, яке впевнено у тому, що документ справжній.
Згідно зі стратегією, 2030 є “крайнім терміном” для взяття Молдови під політичний контроль. Планувалася дистанціювати країну від західних партнерів.
Основні напрямки стратегії є військово-політичні, економічні та гуманітарні. Цілі наступні:
- Протистояли впливу НАТО та ЄС на Молдову;
- Залучити Молдову в ОДКБ та інші міжнародні проєкти під егідою РФ;
- “Врегулювати придністровський конфлікт” за посередництва Росії на основі особливого статусу Придністров’я;
- Посилити проросійські настрої через інформаційний вплив та освітні програми;
- Протидіяти так званій “румунізації”.
Зі стратегії випливає, що Росія хотіла тиснути на Молдову через придністровське питання, а не військове втручання. Також Москва хотіла експлуатували залежність країни від російського газу для досягнення політичних цілей, тому планувалося зберегти існуючі обсяги постачання газу.
У Кремлі розраховували підтримувати значні обсяги експорту російських товарів у Молдову. Також були наміри лобіювати інтереси підприємств із Придністров’я та автономії Гагаузія, де проросійські настрої дуже сильні.
Москва хотіла запобігти обмеженням її інформаційного впливу, однак це не вдалося, оскільки у 2022 році уряд Молдови закрив 6 телеканалів. Ще планувалося створити мережу лояльних громадських організацій, як Молдавсько-російський діловий союз, заснований експрезидентом Ігорем Додоном. Кількість росЗМІ планували збільшити, зберегти за російською мовою статус мови міжнаціонального спілкування та “зменшити присутність валюти третіх країн” у розрахунках з Росією.
Серед жителів Молдови планували дискредитувати НАТО до 2025 року, а середньостроковою ціллю визначали “протидію експансіоністській політиці Румунії у Молдові”.
“Мета не в тому, щоби підступно анексувати країну, а щоби посилити проросійський вплив у Молдові, передусім для запобігання пронатівським, проєвропейським тенденціям. Кремль розглядає Молдову радше як орієнтований на Росію буфер, аніж частину Російської імперії. Як і з Грузією, мова більше про те, щоби поставити знак “стоп” для Заходу та всіляко перешкоджати вступу країни до ЄС і НАТО”, – прокоментував журналістам співрозмовник із розвідки Молдови.
Джерело, яке передало документ стратегії стверджує, що її склав Андрєй Вавілов з Управління з прикордонної співпраці Кремля. Нібито він є випускником академії ФСБ та працював у спецслужбі близько 10 років. Згодом він перейшов у Кремль.
Іншим ймовірним співавтором документа є заступник начальника Управління з міжрегіональних і культурних зв’язків із закордонними країнами Віктор Лисенко. Дмитро Козак, заступник керівника АП Росії, ймовірно є безпосереднім начальником. За словами джерела, Лисенко “вручну курує молдавські справи”.
Центр “Досьє” та RISE припустили, що Лисенко регулярно спілкується з генералом ФСБ Дмитром Мілютіним, який є “куратором Молдови” від спецслужб. Вони зробили висновок з білінгів мобільних дзвінків, особливо за листопад 2021 — травень 2022 років, коли вони спілкувались по відкритому зв’язку щонайменш десять разів.
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