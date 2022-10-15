Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Мільярдер зауважив, що є велика різниця між комунікаціями у мирних місцях та комунікаціями на фронті.

За його словами, саме Starlink є єдиною системою зв’язку, яка все ще працює на фронті, а “усі інші – мертві”.

“Росія активно намагається вбити Starlink. Щоб захиститися, SpaceX скерувала величезні ресурси на оборону”, – наголосив Ілон Маск.

Водночас, додав він, навіть попри намагання захистити Starlink, він “все одно може померти”.