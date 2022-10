Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Мільярдер зауважив, що є велика різниця між комунікаціями у мирних місцях та комунікаціями на фронті.

За його словами, саме Starlink є єдиною системою зв’язку, яка все ще працює на фронті, а “усі інші – мертві”.

“Росія активно намагається вбити Starlink. Щоб захиститися, SpaceX скерувала величезні ресурси на оборону”, – наголосив Ілон Маск.

Водночас, додав він, навіть попри намагання захистити Starlink, він “все одно може померти”.

Big difference between peace comms vs warfront comms.

Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.

Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.

Even so, Starlink may still die.

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022