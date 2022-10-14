Про це Джейсон Смарт написав у своєму Twitter-акаунті.
Політтехнолог зауважив, що “SpaceX” повідомила, що більше не зможе оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні і просить зайнятись фінансуванням Пентагон.
“Starlink змінив правила гри під час війни. Це сталося через кілька днів після допису українського посла Андрія Мельника, який сказав Маску, щоб він “від’є***ся””, – наголосив Смарт.
Elon Musk’s Starlink says it can no longer afford to give Ukraine 🇺🇦 free service and asks the Pentagon 🇺🇸 to pay for it. Starlink had been a game changer in the war.
This comes days after Ukrainian Ambassador @MelnykAndrij told Musk to “fuck off.”
— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 14, 2022
Ілон Маск, побачивши допис політтехнолога, вирішив прокоментувати його припущення.
“Ми просто виконуємо його (Андрія Мельника – ред.) рекомендації”, – написав він.
We’re just following his recommendation 🤷♂️
— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022
ДОВІДКА: у ЗМІ повідомили, що компанія американського винахідника Ілона Маска “SpaceX” більше не може оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. У зв’язку з цим SpaceX просить, аби послуги Starlink в Україні оплатив Пентагон.
Пропозиція SpaceX про припинення фінансування Starlink також з’явилася на тлі зростання занепокоєння в Україні щодо прихильності Маска. Нещодавно Маск опублікував у Twitter суперечливий мирний план, згідно з яким Україна відмовляється від Криму та контролю над східними Луганською та Донецькою областями.
Після того, як президент України Володимир Зеленський підняв питання про те, на чию сторону стоїть Маск, він відповів, що “як і раніше дуже підтримує Україну”, але побоюється “масової ескалації”.
- У ЗМІ шириться звістка про те, що Ілон Маск нібито особисто відхилив прохання України розширити послуги супутникового інтернету Starlink до Криму, оскільки генеральний директор SpaceX побоювався, що спроба повернути півострів у російських військ може призвести до ядерної війни.
- Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер, попри заперечення американського винахідника Ілона Маска наполягає, що останній спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним незадовго до того, як опублікував свої скандальні дописи щодо України у Twitter.