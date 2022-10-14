Джейсон Джей Смарт — американський політтехнолог та політолог, що веде свою діяльність в Україні та на території пострадянських держав - припустив, що компанія американського винахідника Ілона Маска "SpaceX" відмовилась оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні через експосла України в ФРН Андрія Мельника. Ілон Маск прокоментував цю заяву.

Про це Джейсон Смарт написав у своєму Twitter-акаунті.

Політтехнолог зауважив, що “SpaceX” повідомила, що більше не зможе оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні і просить зайнятись фінансуванням Пентагон.

“Starlink змінив правила гри під час війни. Це сталося через кілька днів після допису українського посла Андрія Мельника, який сказав Маску, щоб він “від’є***ся””, – наголосив Смарт.

Elon Musk’s Starlink says it can no longer afford to give Ukraine 🇺🇦 free service and asks the Pentagon 🇺🇸 to pay for it. Starlink had been a game changer in the war. This comes days after Ukrainian Ambassador @MelnykAndrij told Musk to “fuck off.” — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 14, 2022

Ілон Маск, побачивши допис політтехнолога, вирішив прокоментувати його припущення.

“Ми просто виконуємо його (Андрія Мельника – ред.) рекомендації”, – написав він.

We’re just following his recommendation 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

ДОВІДКА: у ЗМІ повідомили, що компанія американського винахідника Ілона Маска “SpaceX” більше не може оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. У зв’язку з цим SpaceX просить, аби послуги Starlink в Україні оплатив Пентагон.

Пропозиція SpaceX про припинення фінансування Starlink також з’явилася на тлі зростання занепокоєння в Україні щодо прихильності Маска. Нещодавно Маск опублікував у Twitter суперечливий мирний план, згідно з яким Україна відмовляється від Криму та контролю над східними Луганською та Донецькою областями.

Після того, як президент України Володимир Зеленський підняв питання про те, на чию сторону стоїть Маск, він відповів, що “як і раніше дуже підтримує Україну”, але побоюється “масової ескалації”.