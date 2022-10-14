Про це Джейсон Смарт написав у своєму Twitter-акаунті.

Політтехнолог зауважив, що “SpaceX” повідомила, що більше не зможе оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні і просить зайнятись фінансуванням Пентагон.

“Starlink змінив правила гри під час війни. Це сталося через кілька днів після допису українського посла Андрія Мельника, який сказав Маску, щоб він “від’є***ся””, – наголосив Смарт.

Ілон Маск, побачивши допис політтехнолога, вирішив прокоментувати його припущення.

“Ми просто виконуємо його (Андрія Мельника – ред.) рекомендації”, – написав він.

ДОВІДКА: у ЗМІ повідомили, що компанія американського винахідника Ілона Маска “SpaceX” більше не може оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. У зв’язку з цим SpaceX просить, аби послуги Starlink в Україні оплатив Пентагон.

Пропозиція SpaceX про припинення фінансування Starlink також з’явилася на тлі зростання занепокоєння в Україні щодо прихильності Маска. Нещодавно Маск опублікував у Twitter суперечливий мирний план, згідно з яким Україна відмовляється від Криму та контролю над східними Луганською та Донецькою областями.

Після того, як президент України Володимир Зеленський підняв питання про те, на чию сторону стоїть Маск, він відповів, що “як і раніше дуже підтримує Україну”, але побоюється “масової ескалації”.