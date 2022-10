Про це Джейсон Смарт написав у своєму Twitter-акаунті.

Політтехнолог зауважив, що “SpaceX” повідомила, що більше не зможе оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні і просить зайнятись фінансуванням Пентагон.

“Starlink змінив правила гри під час війни. Це сталося через кілька днів після допису українського посла Андрія Мельника, який сказав Маску, щоб він “від’є***ся””, – наголосив Смарт.

Elon Musk’s Starlink says it can no longer afford to give Ukraine 🇺🇦 free service and asks the Pentagon 🇺🇸 to pay for it. Starlink had been a game changer in the war.

This comes days after Ukrainian Ambassador @MelnykAndrij told Musk to “fuck off.”

