Російське судно із вкраденим в України зерном відмовилися прийняти в Єгипті.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

Йдеться про судно “Матрос Позинич”, яке завантажили у тимчасово окупованому Кримі 27 тисячами тонн вкраденого в України зерна .

28 квітня суховантаж помітили біля зернового терміналу стивідорної компанії “Авліта” в окупованому Севастополі. Вже 30 квітня балкер рушив у напрямку порту єгипетської Александрії.

Однак Єгипет не дозволив судну зайти до порту, бо був попереджений про крадіжку зерна українським Міністерством закордонних справ.

Зазначається, що балкер належить до орбіти підсанкційної Об’єднаної суднобудівної корпорації. Наразі він прямує в сторону Лівану та Сирії. МЗС також звернулося до влади цих країн з вимогою заарештувати крадений вантаж судна.