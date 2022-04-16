В ООН попередили, що блокування Росією портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до світового голоду, масових міграції та політичної нестабільності. Наразі українські сховища переповнені зерном, яке зазвичай допомагало нагодувати 400 мільйонів людей у ​​всьому світі.

Про це повідомляє The New York Times.

Проте тепер процес постачання порушений через війну, і у портах неможливо працювати поблизу зони бойових дій.

За словами виконавчого директора Світової продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, південні порти на узбережжі Чорного моря мають бути відкритими. Наразі їхній роботі загрожує РФ. Бізлі заявив, що мав телефонну розмову, а також письмово викладав свої побоювання, проте у Кремлі не відповіли на жодне з побоювань ООН. Водночас операційні витрати на продовольчу програму ООН зросли на 71 мільйон доларів на місяць.

“Це означає, що ми годуватимемо на 4-5 мільйонів людей менше на рік лише через збільшення витрат”, — заявив Бізлі.

Українці ще можуть зібрати врожай, який допоможе нагодувати голодних у світі, якщо війна припиниться зараз, але не тоді, коли південні порти та чорноморські шляхи залишаться закритими.