Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що постачання Словаччиною та іншими країнами НАТО комплексів С-300 до України "є неприпустимим", тож Росія "не допустить" цього.

Цю заяву Лавров зробив в інтерв’ю пропагандистському каналу RT.

Раніше стало відомо, що Словаччина готова передати України зенітні комплекси С-300 для захисту українського неба від російських ракет та авіації. Замість комплексів С-300 Словаччина має отримати новіші системи ППО від США чи інших союзників із НАТО.

Проте в РФ погрожують, що Росія “не допустить” передачі С-300 до України.

На думку Лаврова, передача Україні систем зі Словаччини та інших країн НАТО неможлива, оскільки системи радянського та російського виробництва перебувають у цих державах згідно з міжурядовими угодами та сертифікатами користувача, який забороняє передачу цього озброєння третій стороні.

Також голова МЗС РФ додав, що вимога Росії про “неприпустимість” передачі Україні систем ППО є цілком законною. На його думку, “закони — це не те, що поважають західні колеги”. Лавров переконаний, що саме Захід “зруйнував ідеї презумпції невинуватості, священності приватної власності і права на неї”. Сергій Лавров заявив, що РФ “не дозволить розвитку подібних ризиків”.