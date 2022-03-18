Цю заяву Лавров зробив в інтерв’ю пропагандистському каналу RT.
Раніше стало відомо, що Словаччина готова передати України зенітні комплекси С-300 для захисту українського неба від російських ракет та авіації. Замість комплексів С-300 Словаччина має отримати новіші системи ППО від США чи інших союзників із НАТО.
Проте в РФ погрожують, що Росія “не допустить” передачі С-300 до України.
На думку Лаврова, передача Україні систем зі Словаччини та інших країн НАТО неможлива, оскільки системи радянського та російського виробництва перебувають у цих державах згідно з міжурядовими угодами та сертифікатами користувача, який забороняє передачу цього озброєння третій стороні.
Також голова МЗС РФ додав, що вимога Росії про “неприпустимість” передачі Україні систем ППО є цілком законною. На його думку, “закони — це не те, що поважають західні колеги”. Лавров переконаний, що саме Захід “зруйнував ідеї презумпції невинуватості, священності приватної власності і права на неї”. Сергій Лавров заявив, що РФ “не дозволить розвитку подібних ризиків”.
- Це вже не перший випадок, коли російські чиновники заявляють про неприпустимість постачання зброї до України. Так, раніше заступник міністра МЗС РФ Сергій Рябков погрожував, що західні конвої зі зброєю для України стануть “легітимними цілями” для ЗС РФ.
- НАТО захищатиме конвої зі зброєю, які прямуватимуть до України — Данілов.