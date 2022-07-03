РФ намагається дестабілізувати Молдову, але не має військового потенціалу для висадки у Придністров'ї. У НАТО не бачать ознак можливого російського вторгнення.

Про це повідомило видання Moldova 1.

За словами заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, РФ застосовує елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз. Він наголосив, що Альянс продовжить відігравати стабілізувальну роль на регіональному рівні. Зазначено, щоб отримати користь від перебування сил НАТО Молдові необов’язково бути членом блоку.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони звітувало, що росіяни розгорнули широку агітаційну кампанію на теренах молдовського сепаратистського регіону Придністров’я. Військові РФ закликають вступити на військову службу за контрактом до лав ЗС РФ.

Росія оголосила про набір у ЗМІ, поки їхні військовослужбовці розповсюджують інформацію поштовими скриньками та розміщують у місцях загального користування. Чоловікам пропонують військову службу за контрактом у центрах зайнятості, а на виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори. Також чинять тиск на військовослужбовців строкової служби.