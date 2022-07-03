Про це повідомило видання Moldova 1.
За словами заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, РФ застосовує елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз. Він наголосив, що Альянс продовжить відігравати стабілізувальну роль на регіональному рівні. Зазначено, щоб отримати користь від перебування сил НАТО Молдові необов’язково бути членом блоку.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони звітувало, що росіяни розгорнули широку агітаційну кампанію на теренах молдовського сепаратистського регіону Придністров’я. Військові РФ закликають вступити на військову службу за контрактом до лав ЗС РФ.
Росія оголосила про набір у ЗМІ, поки їхні військовослужбовці розповсюджують інформацію поштовими скриньками та розміщують у місцях загального користування. Чоловікам пропонують військову службу за контрактом у центрах зайнятості, а на виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори. Також чинять тиск на військовослужбовців строкової служби.
- Нагадаємо, речник молдовського парламенту Ігор Гросу повідомив, що Кишинів приєднається до тих санкцій, які Європейський Союз запровадив проти Російської Федерації.
- Після цього заступник голови Радбезу РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв зреагував на заяву Молодови щодо готовності приєднатись до антиросійських санкцій. Російський посадовець заявив, що у такому випадку РФ залишить Молдову без енергоресурсів.