Росія використовує китайські юані, щоб обійти санкції, але принаймні один великий китайський банк припинив перекази з Росії через побоювання санкцій з боку Заходу.

Джерело: Insider

Банк Китаю почав обмежувати операції з використанням юаня між російськими клієнтами та кредиторами в США, Європейському Союзі, Швейцарії та Великобританії.

Обмеження стосуються переказів за участю банку Китаю, який переміщує гроші з Росії в треті країни.

У лютому та березні китайський юань випередив долар США як валюту, що торгується найбільше.

Значна частина використовується для врегулювання торгівлі Росії з Китаєм. Насправді Китай використовував свою власну валюту — юань — для майже всієї російської нафти, яку він купував протягом останнього року.