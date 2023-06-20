Джерело: Insider
Банк Китаю почав обмежувати операції з використанням юаня між російськими клієнтами та кредиторами в США, Європейському Союзі, Швейцарії та Великобританії.
Обмеження стосуються переказів за участю банку Китаю, який переміщує гроші з Росії в треті країни.
У лютому та березні китайський юань випередив долар США як валюту, що торгується найбільше.
Значна частина використовується для врегулювання торгівлі Росії з Китаєм. Насправді Китай використовував свою власну валюту — юань — для майже всієї російської нафти, яку він купував протягом останнього року.
- Чого досягли і чого не досягли санкції проти Росії: аналіз Bloomberg
- У РФ готуються арештовувати активи “неслухняних” західних компаній та ускладнити їм вихід з країни, оскільки Володимир Путін шукає способи помститися за санкції США та Європи.
- Група російських магнатів збирає мільярди доларів дивідендів, отримуючи виплати від своїх компаній навіть в умовах санкцій через війну в Україні. Однак витрати свої кошти вони можуть фактично лише в Росії.